Омск-Информ
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·Общество

Ожидается теплая погода с дождями и туманом.

Омские синоптики дали прогноз на ближайшие дни. По данным Обь-Иртышского УГМС, с 29 июля по 1 августа поле пониженного атмосферного давления будет способствовать сохранению теплой погоды с грозовыми дождями от небольших до сильных. В ночные и утренние часы ожидается туман. Преобладающая температура воздуха ночью +13…+18°, днем +22…+27°, 29 июля местами до +30°.

Так, во вторник, 29 июля, в Омске и в области ночью +13°…+18°, а днем +24°…+29°. Местами дожди различной интенсивности, грозы, ночами туман.

Фактически в Омске воцарится тропический климат: тепло с дождями.

·Общество

Ожидается теплая погода с дождями и туманом.

Омские синоптики дали прогноз на ближайшие дни. По данным Обь-Иртышского УГМС, с 29 июля по 1 августа поле пониженного атмосферного давления будет способствовать сохранению теплой погоды с грозовыми дождями от небольших до сильных. В ночные и утренние часы ожидается туман. Преобладающая температура воздуха ночью +13…+18°, днем +22…+27°, 29 июля местами до +30°.

Так, во вторник, 29 июля, в Омске и в области ночью +13°…+18°, а днем +24°…+29°. Местами дожди различной интенсивности, грозы, ночами туман.

Фактически в Омске воцарится тропический климат: тепло с дождями.