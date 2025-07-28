Автомобильные парковки будут расположены по периметру зданий, а не внутри территории МКД.

На сегодняшнем заседании архитектурно-градостроительного совета при мэре Омска были рассмотрены эскизные проекты строительства двух многоквартирных жилых домов. Один из них, 8-этажный, планируется построить в микрорайоне Юбилейный на проспекте Мира, второй – на 16 этажей – на улице Волгоградской.

– В обоих случаях проектировщики жилых объектов выбрали вариант так называемого двора без машин, где парковки расположены по периметру зданий, а не внутри территории МКД, – сообщили в мэрии.

Члены градсовета поддержали и направили на областной градостроительный совет проект восьмиэтажного жилого дома на Мира, второй проект будет дорабатываться.