В Омске начался мемориал Якова Русакова.

В Омске начался 11-й Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири», мемориал Якова Русакова. Мероприятие проводится на базе школы № 96 в микрорайоне Амурский-2. Соревнования открыли мэр Омска Сергей Шелест и президент Омской областной общественной организации «Федерация шахмат» Олег Золотов.

В шахматных поединках примут участие 182 юных спортсмена из 17 регионов России. В их числе Омская и Свердловская области, Москва, Алтайский, Пермский и Краснодарский край, а также Ханты-Мансийский автономный округ. В турнире участвуют мальчики и девочки до 9, 11 и 13 лет, а также юноши и девушки до 15 лет. Турнир завершится 4 августа.

Отметим, что Яков Русаков – мастер спорта СССР и чемпион страны в составе команды Омской области. Он был талантливым тренером, в числе его учеников находятся международные мастера Александра Кислова, Эльдар Мухаметов и Иван Смыковский.