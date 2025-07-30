У «Омской крепости»состоится фестиваль «В ритме города О!».

2 августа бренд «Омский Бекон» приглашает для празднования Дня города на фестиваль «В ритме города О!». В 14:00 на набережной у «Омской крепости» начнет работать интерактивная площадка, где каждый найдет развлечение по душе.

«Омский Бекон» вдохновился статусом Омска как молодежной столицы России 2025 года. Поэтому в визуальном стиле объединились актуальные тренды, историческое наследие города и яркая цветовая палитра бренда.

Визуальная тема фестиваля отражает пульс и динамичный характер современной жизни. Это не просто праздник, а захватывающее погружение в атмосферу мегаполиса, где каждый элемент – от декора до сцены – вторит биению сердца города.

Гостей праздника ждут увлекательные конкурсы, активные игры и призы от омского бренда, живые музыкальные сеты и танцевальные флешмобы. Для ценителей мясной кухни омские шеф-повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд в стиле street food. Кульминацией праздника станет выступление звездных хедлайнеров – музыкальных коллективов «Братья Грим» и «Инь-Ян».

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