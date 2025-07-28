Водитель совершил так называемое бесконтактное ДТП: его неудачный маневр спровоцировал аварию.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела апелляцию на приговор Кировского райсуда Омска по уголовному делу 39-летнего мужчины, который совершил довольно редкое преступление – так называемое бесконтактное ДТП.

Днем 26 декабря 2023 года подсудимый ехал на своем автомобиле Mitsubishi Diamante по улице 70 лет Октября на Левобережье и совершил неудачный маневр, «подрезав» Volkswagen Polo, ехавший в попутном направлении. Водитель «немца», избегая столкновения, выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в Lada Priora. В результате ДТП пассажир отечественной легковушки получил серьезные травмы, от которых умер в больнице.

После аварии, к которой привели его неумелые действия на дороге, водитель Mitsubishi Diamante скрылся с места происшествия. Его нашли по записям с камер стационарного наблюдения и с камеры видеорегистратора и привлекли к ответственности по п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

– Суд, с учетом представленных доказательств, счел вину подсудимого доказанной. Признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Осужденный водитель подал апелляцию на решение суда первой инстанции, но Омский областной суд приговор оставил без изменения.