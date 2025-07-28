Омск-Информ
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·Общество

Температура в регионе достигнет +29 °C.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 28 июля, в Омске и по области температура воздуха составит +24…+29 °C.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, местами пройдут дожди, в отдельных районах сильные. Возможны грозы и град. Ветер юго-западный, его скорость составит 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. 

Атмосферное давление будет слабо расти.

Алексей Новиков
·Общество

Температура в регионе достигнет +29 °C.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 28 июля, в Омске и по области температура воздуха составит +24…+29 °C.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, местами пройдут дожди, в отдельных районах сильные. Возможны грозы и град. Ветер юго-западный, его скорость составит 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. 

Атмосферное давление будет слабо расти.

Алексей Новиков