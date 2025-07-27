Огнем уничтожены дом, баня и автомобиль.

В МЧС Омской области дали печальную статистику минувших суток. В садоводстве «Кружевница» Кормиловского района на одном из участков в 47 кв. м загорелись дом, баня, автомобиль. Произошло обрушение кровли.

В ликвидации огня принимали участие семь спасателей, задействовав три единицы техники. В доме заживо сгорел его хозяин.

– В ходе разбора завалов пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины. Причины смерти устанавливаются, – уточнили в региональном МЧС.

Что стало причиной пожара, и почему мужчина не спасся, устанавливает следствие.