Мужчина вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Добровольцы ПСО «ЛизаАлерт» сообщили о розыске 77-летнего Ивана Фаренбруха. Пенсионер потерялся три дня назад, 23 июля. Он вышел из дома в с. Сорочино Калачинского района и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в темно-серые штаны, черные галоши.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.