Минздрав извинился за появление видео и пообещал наказать виновных.
Сегодня утром в телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось видео, на котором сотрудница учреждения грубо прокомментировала увиденное из окна тело человека. В ролике женщина с циничными выражениями предполагает причины произошедшего и делает неуважительные замечания.
– Утро на работе. Капец. Попрыгунчик. С третьего этажа сиганул в трусиках. Ой, я не могу. Нафиг лечиться ложился, дома бы прибрался. Нет, проблемы будут, сейчас будут разборки наводить, сбросили его или он сам спрыгнул за наркотой. Нормальное утречко выходного дня, – говорит автор видео.
В министерстве здравоохранения Омской области принесли извинения за появление видео от имени ведомства и администрации учреждения. Там сообщили, что к сотруднице, допустившей съемку и публикацию ролика, уже применили административные меры. Обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют правоохранительные органы.