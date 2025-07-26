С 1 по 3 августа изменится движение транспорта, часть улиц и набережных станет пешеходной зоной.

С 1 по 3 августа центр Омска перекроют из-за Сибирского марафона и Дня города. Как сообщили в мэрии, ограничения затронут основные улицы и набережные, а также повлекут изменения маршрутов транспорта.

С 10:00 1 августа и до 20:00 3 августа движение закроют на улице Ленина от Интернациональной до Партизанской, включая Соборную площадь. Под перекрытие попадут улица Герцена до площади Победы, Банковский переулок, улицы Ивана Алексеева и Тарская до Красина. В этот же день с 12:00 до 22:00 ограничат проезд по Партизанской от Омской крепости до Ленина, а также по улицам Таубе, Спартаковской, Петра Некрасова и Достоевского на участке от Победы до Партизанской.

2 августа с 6:00 до полуночи перекроют улицы Щербанёва, Бударина, Карла Либкнехта, Ленина от Партизанской до Лермонтова вместе с Юбилейным мостом, а также Партизанскую, Спартаковскую, Тарскую, Достоевского и Думскую. С 6:00 до 14:00 этого дня ограничения коснутся набережной Тухачевского, Кемеровской, Ленина от Лермонтова до Ленинградской площади, а также улиц Лермонтова, Б. Тито, Чкалова, Короленко, Иртышской набережной, Шаумяна, Циолковского и дорог в районе Ленинградской площади.

На время мероприятий парковка рядом с перекрытыми участками будет запрещена. Для автомобилистов установят временные знаки, ограждения и информационные щиты. В качестве объезда власти рекомендуют использовать Интернациональную, Гагарина и проспект Карла Маркса.