Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Волонтеры ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 72-летнего Вячеслава Дудина, который проживает в пос. Харино Омской области. Сегодня, 25 июля, в 11 часов утра пенсионер вышел из медучреждения по адресу: ул. Перелета, д. 9, и с тех пор о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы.

Был одет в черную полосатую кофту бордово-бежевого цвета, черные брюки и синюю кепку.

Кроме того, как сообщают волонтеры, мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Вячеслава, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.