Омск-Информ
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·Общество

Из-за аномально высокого уровня грунтовых вод некоторые дома жителей оказались в зоне подтопления.

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что городские власти оперативно реагируют на обращения горожан и стараются приезжать на проблемные участки с конкретными решениями. Сегодня он побывал в Немецком поселке, где жители столкнулись с повышенным уровнем грунтовых вод – такая ситуация, по его словам, наблюдается нынешним летом во многих районах Омска.

– Решаем задачу комплексно: силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства производится очистка ливневой системы на ул. 22 Декабря. На ул. Дунаевского будем обустраивать 320 метров ливневой канализации: часть в лотковом исполнении, часть с использованием трубы, – подчеркунл мэр.

Жилые дома, пострадавшие от подтопления, проверит специальная комиссия округа. В случае необходимости горожанам предоставят технику для откачки воды.

Алексей Новиков
·Общество

Из-за аномально высокого уровня грунтовых вод некоторые дома жителей оказались в зоне подтопления.

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что городские власти оперативно реагируют на обращения горожан и стараются приезжать на проблемные участки с конкретными решениями. Сегодня он побывал в Немецком поселке, где жители столкнулись с повышенным уровнем грунтовых вод – такая ситуация, по его словам, наблюдается нынешним летом во многих районах Омска.

– Решаем задачу комплексно: силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства производится очистка ливневой системы на ул. 22 Декабря. На ул. Дунаевского будем обустраивать 320 метров ливневой канализации: часть в лотковом исполнении, часть с использованием трубы, – подчеркунл мэр.

Жилые дома, пострадавшие от подтопления, проверит специальная комиссия округа. В случае необходимости горожанам предоставят технику для откачки воды.

Алексей Новиков