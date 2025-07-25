Рабочие предприятия приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии».

Сотрудники Омского НПЗ стали финалистами конкурса «Лучший по профессии». В финале соревнования приняли участие трое представителей предприятия. Награду в специальной номинации за лучшее выполнение практического задания получил главный специалист по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Андрей Мазурик.

– Конкурс «Лучший по профессии» представляет уникальную возможность для наших сотрудников оценить свой уровень мастерства и определить пути дальнейшего развития, – сказал заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов. – Из персональных достижений складывается успешность компании в целом. Компания ежегодно открывает новые учебные центры и совершенствует программы развития, которые охватывают всех сотрудников компании и специалистов подрядных организаций. Мы поддерживаем стремление каждого сотрудника к личностному и профессиональному росту, помогая в обучении, развитии персонала и создавая одни из лучших в нефтегазовой отрасли условий для работы.

В заключительном этапе соревнований приняли участие более 1300 сотрудников из 64 предприятий и партнерских организаций «Газпром нефти». В конкурсе были три номинации: охрана труда, экологическая безопасность и промышленная безопасность. Также была отдельная категория для специалистов предприятий-партнеров, в ней выбирали лучшего сотрудника по производственной безопасности.

– ОНПЗ системно подходит к развитию кадрового потенциала, – сказал генеральный директор предприятия Олег Белявский. – Предприятие предоставляет специалистам возможность обучения под руководством опытных наставников, привлекает их к участию в крупных проектах. Мы поощряем инициативу сотрудников, оказываем поддержку в реализации смелых идей и способствуем их профессиональному росту в нефтеперерабатывающей отрасли. Для персонала на предприятии созданы комфортные условия для труда и досуга. Мы реализовали целую экосистему, которая охватывает все составляющие благополучия – от медицинского обеспечения до занятий спортом.

Участники конкурса прошли несколько этапов. Жюри проверяло их теоретические знания, решение практических задач, а также отработку навыков в реальных условиях и оказание первой помощи. Победители получили звание лучших про профессии, а также вошли в кадровый резерв компании.