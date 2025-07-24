26 и 27 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, а порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
В ближайшие выходные Омск накроет аномальная жара и осадки. В субботу, 26 июля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омске и Омской области температура установится до +32 °C. Местами обещают кратковременный дождь, грозу и град. Восточный, юго-восточный ветер подует со скоростью 7–12 м/с, в некоторых районах он усилится до 15–20 м/с.
В воскресенье, 27 июля, в регионе станет еще жарче. Температура установится в районе +28...+33 °C. Омичам также обещают кратковременный дождь с грозой и градом. Ожидается северо-восточный ветер, его скорость составит 7–12 м/с, в отдельных районах он усилится до 15–20 м/с.
Атмосферное давление в выходные существенно не изменится.