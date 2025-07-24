В отчете глава региона рассказал о рекордных показателях в жилищном строительстве, улучшении дорожной инфраструктуры и успехах в благоустройстве малых городов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко представил отчет о достижениях правительства региона в строительстве, транспорте и благоустройстве за прошедший год.

Одним из главных направлений стала задача обеспечения доступности комфортного жилья. В 2024 году в регионе ввели 870 тыс. кв. м жилой недвижимости, что на 17 % превысило показатель прошлого года.

В инфраструктуре особое внимание уделяли новым жилым массивам: завершили строительство дороги по улице Дергачева, проложили внутренние проезды в квартале «Кварталы Драверта». Скоро откроют бульвар Архитекторов с расположенным поблизости зеленым парком.

Большое внимание уделено дорогам: отремонтированы важные участки трасс и мостов, установлено оборудование для регулирования трафика, построено 200 инновационных пешеходных переходов возле школ.

Пополнился городской общественный транспорт. В Омскую область поступило 164 новых автобуса, из них 44 – экологичные, на природном газе.

Благоустроено 127 мест общего пользования, особо отмечен успех малых городов Исилькуля и Называевска.

– Особенно приятно, что в конкурсе лучших проектов комфортной городской среды успеха добились наши малые города. Исилькуль и Называевск стали победителями. Реализованы проекты в Калачинске и Тюкалинске, в 2025–2026 годах на очереди Тара, Исилькуль и Называевск, – отметил глава региона.

Теперь возможность подать заявки на конкурс получили и небольшие населенные пункты. Губернатор уточнил, что уже представлено 16 заявок.