Омск-Информ
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·Общество

Температура не поднимется выше +25 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 24 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +20...+25 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный и восточный, его скорость составит 7–12 м/с.

Атмосферное давление будет падать.

Алексей Новиков
·Общество

Температура не поднимется выше +25 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 24 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +20...+25 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный и восточный, его скорость составит 7–12 м/с.

Атмосферное давление будет падать.

Алексей Новиков