Церемония открытия производственного цеха прошла при участии главы Трансмашхолдинга Кирилла Липы.

В Омске состоялось торжественное открытие нового производственного цеха на базе АО «НИИТКД» (Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта), где будут производиться печатные платы и кабельная продукция. Участие в церемонии приняли губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

Виталий Хоценко отметил, что предприятие входит в дивизион «ТМХ Интеллектуальные системы» и основывается на высоком инженерном потенциале региона.

– У нас в Омске сильные инженерные школы и крупные вузы. Мы видим, как предприятие развивается. Это производство – пример синтеза инженерных идей и передовых технологий. Регион со своей стороны готов оказать всю необходимую поддержку, – отметил глава региона.

Новый цех обеспечит рабочие места и улучшит взаимодействие с ключевыми предприятиями железнодорожной отрасли. Новое производство позволит выпускать элементы электроники, необходимые для диагностики и ремонта подвижного состава железных дорог.

– Запуск такого производства – важнейший шаг для укрепления технологической независимости и расширения возможностей по обслуживанию подвижного состава, – отметил Кирилл Липа.

Кроме того, состоялась рабочая встреча, посвященная плану создания межрегионального научно-производственного кластера. Особое внимание уделили подготовке заявки ОмГУПС на участие в федеральном проекте «Передовые инженерные школы».