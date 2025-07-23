Своего поста лишилась руководитель Следственного управления Татьяна Мартыненко. Ей не продлили контракт.

Руководство МВД России не продлило контракт с заместителем начальника УМВД по Омской области, руководителем Следственного управления ведомства Татьяной Мартыненко. По данным «Коммерческих вестей», это связано с достижением полковником юстиции предельного для этой должности возраста (60 лет).

Мартыненко возглавляла управление с июля 2022 года. Исполняющим обязанности руководителя назначен ее заместитель Владимир Шапошников.

Кроме того, стало известно, что начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области назначен Вадим Степанов, до этого руководивший отделом по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и криминальным банкротством УЭБиПК.

В свою очередь, начальником управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления стал Алексей Харьковчук. Его прежняя должность – руководитель ОМВД России по Шербакульскому району.