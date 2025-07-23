Во время заседания состоялось обсуждение ключевых вопросов.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание регионального политсовета партии. Партия подвела промежуточные итоги гуманитарной миссии, вручила благодарственные письма волонтерам СВО и победителям конкурса секретарей первичных отделений.

– Всего с начала проведения СВО в зону боевых действий при поддержке правительства Омской области из региона отправлено 210 большегрузных автомобилей с гуманитарной помощью общим весом более 2850 тонн. И я выражаю огромную благодарность всем, кто участвует в этой работе, – сказал замсекретаря партии Александр Артемов.

Он отметил, что в этом году активисты Волонтерского центра «Единой России» и «Молодой Гвардии» оказывают помощь не только омским семьям участников спецоперации. Также они выезжали с гуманитарной миссией на освобожденные территории.

– Они помогали жителям решать жилищные вопросы в Мариуполе, занимались благоустройством общественных пространств и памятных мест к юбилею Великой Победы в Мелитополе, оказывали помощь с уборкой придомовых территорий ветеранам, труженикам тыла, пожилым людям, – отметил Артемов.

Члены заседания обсудили вопросы систематизации обращений граждан, обновление кадрового состава и повышение квалификации депутатов. В Омской области работает школа муниципального депутата, а в конце года планируется проведение форума для обмена опытом и повышения эффективности партийной работы на местах.

По словам первого заместителя секретаря омского отделения партии Вадима Бережного, численность регионального отделения стала первой в СФО. В отделение партии входит более 35 тысяч членов и 18 тысяч сторонников.

Также во время заседания обсуждалась помощь участникам спецоперации. «Единая Россия» инициировала более 130 федеральных законов, направленных на защиту прав бойцов и их семей. Сейчас в Омской области существует 35 мер поддержки.