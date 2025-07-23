Дрон потерял связь с пультом управления.

В омскую полицию поступило сообщение о посадке квадрокоптера на территории санаторного центра на улице 5-й Марьяновской. Полиция выяснила, что владельцем дрона является 47-летний житель Ленинского округа, который запустил аппарат со двора собственного дома на улице Московской.

По словам мужчины, квадрокоптер был подарком от коллег по работе. Он подал заявку на регистрацию устройства, но, не дождавшись подтверждения, решил осуществить пробный запуск. В процессе полета дрон потерял связь с пультом управления и улетел в неизвестном направлении.

Действия владельца классифицированы как нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов, ответственность за которые предусмотрена статьями 11.4 и 11.5 КоАП РФ.

Собранные полицией материалы будут переданы в транспортную прокуратуру для дальнейших разбирательств.