Он пытался дать взятку сотруднику УФСИН.

Омский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела против гражданина, подозреваемого в попытке дачи взятки представителю УФСИН.

Осужденный, согласно материалам дела, совершил преступление в октябре 2024 года, пытаясь вручить сотруднику службы сумму 300 тыс. рублей. Взамен он рассчитывал добиться разрешения на незаконный перевод своего отца, отбывающего наказание в исправительном учреждении, в медицинскую организацию Нововаршавского района без контроля со стороны исправительного центра.

Сообщается, что работник УФСИН отказался брать взятку. Правоохранительными органами злоумышленник был задержан непосредственно на месте преступления.

Суд принял решение назначить виновному штраф в размере 1 млн рублей, дополнительно изъять сумму взятки в объеме 300 тыс. рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу.