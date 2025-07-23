Район получил три единицы нового автотранспорта.

В Омском районе произошло обновление школьного автопарка. Вчера, 22 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил ключи от нового автотранспорта водителям и руководителям образовательных учреждений. Также в передаче ключей участвовал председатель омского Заксобрания Александр Артемов и представители регионального правительства.

– Обновление школьного транспорта – наша приоритетная задача, – сказал глава региона. – Уже в этом году весь автопарк в образовательных организациях Омской области будет соответствовать нормативу – моложе 10 лет.

В школы передали 51 автобус. Ключи от них получили образовательные учреждения из 30 районов. В Омском районе обновление коснулось Омской, Пушкинской и Красноярской школ.

В составе новой партии находится 22 автобуса ПАЗ, которые вмещают в себя 24 человека. Весь транспорт оснащен тахографами, проблесковыми маячками, системой ГЛОНАСС, ограничителями скорости до 60 км/ч, огнетушителями и аптечками.