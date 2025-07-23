Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области начало проверку после сообщений в соцсетях и СМИ о нападении бродячих собак на мальчика на улице 1-й Путевой. Видео, распространившееся в интернете, датируется августом прошлого года.

Следователи намерены установить все детали происшествия и принять решение о возбуждении уголовного дела. Официальные лица напоминают жителям города о наличии экстренных служб, куда можно обратиться в случае агрессии животных или происшествий подобного характера.

Для оперативных звонков в таких ситуациях работает телефон городской единой диспетчерской службы 78-78-78, а также специальная телефонная линия «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123. Граждан просят сообщать о скоплениях бездомных собак без идентификационных бирок в ушах в муниципальные приюты или управляющие компании.