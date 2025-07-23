Ограничения вводятся в связи с грядущими праздниками.

В преддверии празднований Дня Омской области и Дня города Омска мэр Сергей Шелест объявил о запрете продажи алкогольной продукции в зонах проведения массовых культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения вступят в силу с завтрашнего дня, 24 июля, и продлятся до 2 августа.

Продавать алкогольные напитки, включая пиво, будет запрещено за два часа до начала каждого мероприятия и еще два часа после его завершения. Под действие запрета попадут места проведения праздничного проекта «От окраин к центру», территория «Омской крепости», парк имени 30-летия ВЛКСМ и другие общественные пространства.

Во время открытия выставки «Флора» с 1 по 3 августа ограничения коснутся территорий Выставочного и Воскресенского скверов, улицы Спартаковской и окружающих зон. Также запрет распространится на площадку Всероссийского фестиваля народных промыслов и ремесел «Омск – город мастеров» на улице Музейной.

Непосредственно 2 августа ограничения затронут скверы Центрального округа: Выставочный, им. Дзержинского, Северо-Театральный и Южно-Театральный, Первомайский, им. Алтунина, улицы Чохана Валиханова, Ленина, «Омскую крепость». 2–3 августа аналогичный запрет действует на Соборной площади, в парке 30-летия Победы, им. 30-летия ВЛКСМ и Советском.

За соблюдением правил торговли алкоголем будет следить полиция.