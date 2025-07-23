Омск-Информ
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·Авто

Ограничение движения связано с ремонтом теплосетей.
Администрация Омска сообщила о введении ограничений дорожного движения на участке улицы 4-я Северная. Причина ограничения связана с ремонтом теплосетей, выполняемых организацией АО «ОмскРТС».
Участок дороги от дома № 72 до дома № 70 на улице Волховстроя будет закрыт для проезда всех видов транспорта с 8 часов утра 25 июля и до 20 часов вечера 30 сентября.
Водителей призывают внимательно следить за установленными временными дорожными знаками и рекомендациями регулировщиков. Пешеходам рекомендуется проявлять повышенную бдительность ради собственной безопасности.
Мария Филимонова
·Авто

Ограничение движения связано с ремонтом теплосетей.
Администрация Омска сообщила о введении ограничений дорожного движения на участке улицы 4-я Северная. Причина ограничения связана с ремонтом теплосетей, выполняемых организацией АО «ОмскРТС».
Участок дороги от дома № 72 до дома № 70 на улице Волховстроя будет закрыт для проезда всех видов транспорта с 8 часов утра 25 июля и до 20 часов вечера 30 сентября.
Водителей призывают внимательно следить за установленными временными дорожными знаками и рекомендациями регулировщиков. Пешеходам рекомендуется проявлять повышенную бдительность ради собственной безопасности.
Мария Филимонова