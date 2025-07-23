Мужчина не признал свою вину.

В Ленинском районном суде города Омска состоялся процесс по делу о жестоком обращении с животными. Суд признал 49-летнего мужчину виновным в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель).

Установлено, что осенью 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сбросил с балкона второго этажа своей квартиры во двор многоквартирного дома, где находились малолетние дети, свою собаку. После падения он поднял раненого питомца, поместил его в сумку и вернулся домой, где животное впоследствии погибло от тяжелых травм. Сам мужчина не предпринял никаких действий для спасения животного и отказывался передать его добровольцам для оказания ветеринарной помощи.

Подсудимый вину не признал. За содеянное судом назначено наказание в виде денежного штрафа размером 50 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в прокуратуре заявляли, что мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.