Омск-Информ
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·Общество

Ночью температура воздуха местами опустится до +5 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 23 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +21...+26 °C.
Ожидается переменная облачность без осадков. Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с.
Ближе к ночи резко похолодает. Температура воздуха местами упадет до +5 °C.
Атмосферное давление будет падать.
1336Мария Филимонова
·Общество

Ночью температура воздуха местами опустится до +5 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 23 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +21...+26 °C.
Ожидается переменная облачность без осадков. Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с.
Ближе к ночи резко похолодает. Температура воздуха местами упадет до +5 °C.
Атмосферное давление будет падать.
1336Мария Филимонова