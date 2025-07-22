Омск-Информ
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·Общество

Очевидцы засняли, как дорожники принялись за ремонт, не осушив участок.
Жители Омска стали свидетелями необычного метода ремонта дороги на улице 11-я Чередовая, 5. Рабочие приступили к укладке асфальтового покрытия, не удосужившись предварительно устранить скопившуюся дождевую воду. Асфальт укладывается прямо поверх глубокой лужи.
– Вместо того чтобы сначала убрать воду, ее просто решили «забетонировать», – говорится в сообщении.
Одни местные жители возмущены работой дорожников, другие – отшучиваются, называя этот «метод» новой технологией укладки асфальта в воду.
Мария Филимонова
·Общество

Очевидцы засняли, как дорожники принялись за ремонт, не осушив участок.
Жители Омска стали свидетелями необычного метода ремонта дороги на улице 11-я Чередовая, 5. Рабочие приступили к укладке асфальтового покрытия, не удосужившись предварительно устранить скопившуюся дождевую воду. Асфальт укладывается прямо поверх глубокой лужи.
– Вместо того чтобы сначала убрать воду, ее просто решили «забетонировать», – говорится в сообщении.
Одни местные жители возмущены работой дорожников, другие – отшучиваются, называя этот «метод» новой технологией укладки асфальта в воду.
Мария Филимонова