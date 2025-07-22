Правительство региона выделяет 163 млн рублей муниципалитетам в 2025 году.

Правительство Омской области, действуя по распоряжению губернатора Виталия Хоценко, направило субсидии областного бюджета на поддержание и развитие дорожной сети региона. Всего в 2025 году муниципалитеты получат 163 млн рублей.

Город Омск получает основную долю финансирования – 125 млн рублей предназначено для содержания городских магистралей и замены устаревших светильников наружного освещения вдоль автодорог общей длиной порядка 142 километров.

Дополнительные 15,6 млн рублей выделены на строительство линии наружного освещения на дорогах в разных районах города. Работы будут проведены на следующих участках: ул. 3-я Транспортная (от ж/д переезда до ул. 1-й Индустриальной), ул. Заозерная (от пр. Академика Королева до ул. Бородина), ул. Волочаевская (от дома № 13 до ул. Фрунзе), ул. Учебная (от дома № 196 до домов № 202–290), бульвар Зеленый (от ул. Перелета до многоквартирных домов № 8, № 10/1). Ранее из областного бюджета уже были выделены средства на освещение улиц Красный Пахарь, Степанца и прилегающей территории к школе № 34.

Отдельно 22,5 млн рублей отправлены в Таврический район, где предполагается отремонтировать подъездные пути к садоводческим и огородническим некоммерческим организациям.

Эти шаги позволят улучшить общее состояние городской инфраструктуры.