В традиционных скачках примут участие жокеи различного уровня подготовки, они пройдут дистанции разной длины.

В предстоящие выходные, на ипподроме деревни Луговой, расположенном в Новотроицком сельском поселении по адресу: улица Новая, дом 11, состоятся масштабные открытые конноспортивные соревнования на призы главы Омского муниципального района.

Это событие, давно переросшее рамки регионального мероприятия и приобретшее международный статус, обещает стать настоящим праздником для любителей конного спорта.

Торжественное открытие скачек запланировано на 12:30, после чего в 13:00 прогремит старт первого заезда – захватывающей гонки на приз «Летний». В этом заезде примут участие двухлетние лошади верховых пород, которым предстоит преодолеть дистанцию 1200 метров.

Накал страстей будет только нарастать. Уже в 13:30 стартует второй заезд, более протяженный – 1600 метров. Здесь всадники продемонстрируют всю свою выдержку, мастерство и слаженность с лошадьми. Участие смогут принять жокеи с лошадьми старше 3 лет. Победитель этой напряженной борьбы получит почетный Кубок Главы Омского муниципального района – высокое признание заслуг и триумф спортивного мастерства. Скачки посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Не успеют зрители прийти в себя после волнующей второй скачки, как в 14:00 на старт выйдут трехлетние лошади верховых пород. Им предстоит соревнование на дистанции 2400 метров, где определится еще один победитель, достойный аплодисментов и наград.

Четвертая скачка, назначенная на 14:30, – на приз «Вызов молодых» для лошадей полукровных пород. Посвятят ее Омску как молодежной столице России – 2025. К скачке будут допущены в том числе всадники младше 18 лет.

Между заездами гостей мероприятия ждет яркая и разнообразная концертная программа, призванная создать праздничную атмосферу и добавить ярких красок в это масштабное событие.

Организаторы позаботились о комфорте зрителей, обеспечив интересное времяпрепровождение для всех присутствующих, вне зависимости от возраста и спортивных предпочтений. В общем, это мероприятие обещает стать незабываемым для всех любителей лошадей и захватывающих состязаний.

Подробнее с программой соревнований можно ознакомиться по ссылке.