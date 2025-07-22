План на 2025–2030 годы направлен на модернизацию здравоохранения и достижение целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2025–2030 годы. Этот документ подготовлен в рамках национальных целей и направлен на достижение показателей проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Программа предполагает оценку нынешнего положения дел в оказании медицинской помощи пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы и разработку комплекса мер по модернизации существующей системы.
Среди главных направлений – внедрение клинических рекомендаций, налаживание внутренней контроля качества предоставляемых услуг, расширение возможностей службы скорой и специализированной помощи, меры по медицинской реабилитации и обеспечение квалифицированными медицинскими специалистами необходимых кадровых ресурсов.
Виталий Хоценко отметил важность системного подхода к решению задач в данной сфере здравоохранения.
Разработанный проект получил все требуемые одобрения, в том числе заключение профильного научного центра, подведомственного Минздраву России. Принятый документ станет базовым инструментом для планирования и реализации приоритетных мероприятий в системе здравоохранения Омской области на протяжении следующих шести лет.