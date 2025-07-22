Омск-Информ
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·Происшествия

Предварительная причина смерти – хроническое заболевание.

В воскресенье, 20 июля, рано утром, правоохранительные органы получили сообщение о трупе мужчины, лежащем в подъезде дома № 23 на улице Менделеева.

Эксперты, прибывшие на место происшествия, не обнаружили признаков насильственной смерти или криминала. Соседи подтвердили, что умерший был жителем этого подъезда, сообщает ТОП24 со ссылкой на источник в силовых ведомствах. 

Известно, что погибший работал мастером участка в коммерческой фирме. Вероятной причиной смерти называют хроническое заболевание, однако точный диагноз будет установлен после патологоанатомического вскрытия в морге.

1421Олег Кипорук
·Происшествия

Предварительная причина смерти – хроническое заболевание.

В воскресенье, 20 июля, рано утром, правоохранительные органы получили сообщение о трупе мужчины, лежащем в подъезде дома № 23 на улице Менделеева.

Эксперты, прибывшие на место происшествия, не обнаружили признаков насильственной смерти или криминала. Соседи подтвердили, что умерший был жителем этого подъезда, сообщает ТОП24 со ссылкой на источник в силовых ведомствах. 

Известно, что погибший работал мастером участка в коммерческой фирме. Вероятной причиной смерти называют хроническое заболевание, однако точный диагноз будет установлен после патологоанатомического вскрытия в морге.

1421Олег Кипорук