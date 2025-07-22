Ученые советуют легкие физические нагрузки перед сном.

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса определили, что физическая активность малой интенсивности в вечернее время улучшает качество и продолжительность сна. Результаты опубликованы в журнале HuffPost.

Изучив данные 22 научных исследований с участием более 1300 человек, страдавших бессонницей, эксперты обнаружили, что эффективным способом борьбы с расстройством сна служат регулярные упражнения, наряду с когнитивно-поведенческой терапией. Специалисты отметили особую эффективность таких занятий, как йога, тай-чи, пешие прогулки и легкий бег.

Особенно полезными для людей с бессонницей оказались занятия йогой. Достаточно 30 минут упражнений вечером, чтобы увеличить общее время сна на два часа и ускорить засыпание на полчаса.

По предположению исследователей, положительный эффект достигается за счет стимуляции выработки эндорфинов и временного повышения температуры тела, что способствует релаксации и быстрому засыпанию.