Режим первой степени опасности продлится сутки.

В Омске снова ожидаются погодные условия, при которых вредные примеси в воздухе будут задерживаться и плохо рассеиваться. С таким предупреждением выступило Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы.

С 20:00 сегодняшнего дня до 20:00 завтрашнего дня в Омске и Омской области введен режим НМУ первой степени опасности.

Предприятиям рекомендуется уменьшить объемы выбросов в атмосферу, а омичам минимизировать время пребывания на улице и не открывать окна до окончания периода неблагоприятных условий.