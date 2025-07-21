Омск-Информ
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·Происшествия

Ранее мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение.

В Госавтоинспекцию поступило сообщение от граждан о задержании ими в районе ООТ «СибНИИСХоз» водителя автобуса ГАЗ с признаками опьянения.

Сотрудники полиции незамедлительно направились по указанному адресу и обнаружили данного водителя. Управлял автобусом мужчина 1990 г. р. с явными признаками опьянения. Автоинспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Автобус двигался не по маршруту, пассажиров в салоне не было.

Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Алексей Новиков
·Происшествия

Ранее мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение.

В Госавтоинспекцию поступило сообщение от граждан о задержании ими в районе ООТ «СибНИИСХоз» водителя автобуса ГАЗ с признаками опьянения.

Сотрудники полиции незамедлительно направились по указанному адресу и обнаружили данного водителя. Управлял автобусом мужчина 1990 г. р. с явными признаками опьянения. Автоинспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Автобус двигался не по маршруту, пассажиров в салоне не было.

Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Алексей Новиков