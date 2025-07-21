Ранее мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение.

В Госавтоинспекцию поступило сообщение от граждан о задержании ими в районе ООТ «СибНИИСХоз» водителя автобуса ГАЗ с признаками опьянения.

Сотрудники полиции незамедлительно направились по указанному адресу и обнаружили данного водителя. Управлял автобусом мужчина 1990 г. р. с явными признаками опьянения. Автоинспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Автобус двигался не по маршруту, пассажиров в салоне не было.

Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.