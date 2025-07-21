Омск-Информ
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·Общество

Следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

Трагедия произошла в селе Екатерининском Тарского района, соседи обнаружили тело 73-летней женщины в бочке с водой, используемой для полива огорода. По предварительной версии, смерть наступила в результате несчастного случая, при котором женщина упала в емкость с водой и захлебнулась.

– Тело было найдено на территории частного дома, – сообщает ТОП24 со ссылкой на оперативные службы.

Точная причина смерти пока не установлена, их сообщат, когда будут завершены необходимые исследования. Следственный комитет Омской области проводит проверку обстоятельств произошедшей трагедии. 

Наталья Корнеева
·Общество

Следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

Трагедия произошла в селе Екатерининском Тарского района, соседи обнаружили тело 73-летней женщины в бочке с водой, используемой для полива огорода. По предварительной версии, смерть наступила в результате несчастного случая, при котором женщина упала в емкость с водой и захлебнулась.

– Тело было найдено на территории частного дома, – сообщает ТОП24 со ссылкой на оперативные службы.

Точная причина смерти пока не установлена, их сообщат, когда будут завершены необходимые исследования. Следственный комитет Омской области проводит проверку обстоятельств произошедшей трагедии. 

Наталья Корнеева