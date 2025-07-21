Губернатор отметил, что завершение ремонта значительно улучшит условия для пассажирских и грузовых перевозок.

В Омской области с опережением графика подходит к концу обновление трассы Омск – Муромцево – Седельниково в пределах Седельниковского района. Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил о положительной динамике реализации дорожной программы, осуществляемой в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик ООО «Стройтраст» завершил устранение дефектов дорожного полотна, корректировку профиля дороги и укрепление основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. Уже уложено выравнивающее покрытие, идет финальная стадия укладки верхних слоев асфальта.

Ожидается, что завершающими этапами станут мероприятия по укреплению обочин, нанесению дорожной разметки и установке новых знаков.

Глава региона высоко оценивает темпы проводимых работ.

– В Седельниковском районе хорошими темпами продолжается ремонт автомобильной дороги Омск – Муромцево – Седельниково. Трассу обновляем благодаря президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», – отметил Хоценко.

Отмечается, что завершение ремонта магистрали позволит повысить безопасность движения и улучшить условия для пассажирских и грузовых перевозок между севером области и Омском.

Выполнение дорожных работ губернатор держит на личном контроле.