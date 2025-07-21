Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина скончался на месте.
Вчера вечером, 20 июля, в дежурную часть отдела МВД России по Калачинскому району поступило сообщение о серьезной автомобильной аварии.
По предварительным данным сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, 33-летний водитель автомобиля «Хонда Торнео» двигался по федеральной автодороге Челябинск – Новосибирск. Около 942-го километра трассы произошло столкновение. Водитель потерял контроль над автомобилем и врезался в большегрузный автомобиль «Мерседес», находившийся на обочине.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковой машины погиб на месте.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова
·Происшествия

Мужчина скончался на месте.
Вчера вечером, 20 июля, в дежурную часть отдела МВД России по Калачинскому району поступило сообщение о серьезной автомобильной аварии.
По предварительным данным сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, 33-летний водитель автомобиля «Хонда Торнео» двигался по федеральной автодороге Челябинск – Новосибирск. Около 942-го километра трассы произошло столкновение. Водитель потерял контроль над автомобилем и врезался в большегрузный автомобиль «Мерседес», находившийся на обочине.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковой машины погиб на месте.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова