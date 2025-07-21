Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ночью температура воздуха местами опустится до +1 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 21 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +19...+24 °C, местами похолодает до +14 °C.
Ожидается переменная облачность без осадков. Северо-западный, северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
Ближе к ночи резко похолодает. Температура воздуха местами упадет до +1 °C.
Атмосферное давление будет расти.
Мария Филимонова
·Общество

Ночью температура воздуха местами опустится до +1 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 21 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +19...+24 °C, местами похолодает до +14 °C.
Ожидается переменная облачность без осадков. Северо-западный, северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
Ближе к ночи резко похолодает. Температура воздуха местами упадет до +1 °C.
Атмосферное давление будет расти.
Мария Филимонова