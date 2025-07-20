Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

17-летнему водителю «тойоты» и его пассажиру понадобилась медицинская помощь.

Сегодня днем, 20 июля, стало известно об аварии в деревне Большекулачье Омского района Омской области. 

Полицейские предварительно установили, что 59-летний водитель на «Лексусе» столкнулся с 17-летним юношей на «Тойоте Королле». Судя по снимкам, машина – вторая участница аварии серьезно пострадала. 

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю «тойоты» и его 17-летнему пассажиру.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

17-летнему водителю «тойоты» и его пассажиру понадобилась медицинская помощь.

Сегодня днем, 20 июля, стало известно об аварии в деревне Большекулачье Омского района Омской области. 

Полицейские предварительно установили, что 59-летний водитель на «Лексусе» столкнулся с 17-летним юношей на «Тойоте Королле». Судя по снимкам, машина – вторая участница аварии серьезно пострадала. 

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю «тойоты» и его 17-летнему пассажиру.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.