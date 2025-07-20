Жертвами агрессивного омича, по сведениям очевидцев, стали беременная кошка и собака.

В микрорайоне Входной на окраине Левобережья города некий омич орудует с травматом, нападая на бездомных животных. По сведениям очевидцев в соцсетях, на днях живодер подстрелил беременную кошку. Местные жители доставили животное в ветклинику.

Кроме того, жертвой агрессивного омича стала собака. Дробь попала ей в лапу. Животному также помогли очевидцы, обратившиеся в правоохранительные органы.

Судя по всему, омич таким образом решает проблему бродячих животных. В омской полиции официально пока не комментируют ситуацию.