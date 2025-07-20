Омск-Информ
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·Политика

Речь идет о деятельности правительства в прошлом году.

В четверг, 24 июля, на пленарном заседании законодательного собрания губернатор Омской области Виталий Хоценко представит итоги работы правительства за прошлый год. Предполагается, что глава региона подведет итоги завершившегося цикла реализации национальных проектов, расскажет о социальной поддержке жителей и экономическом развитии региона.

Мероприятие пройдет с участием сенаторов, депутатов Госдумы от Омской области, представителей регионального кабмина и других представителей общественно-политического истеблишмента региона.  

·Политика

Речь идет о деятельности правительства в прошлом году.

В четверг, 24 июля, на пленарном заседании законодательного собрания губернатор Омской области Виталий Хоценко представит итоги работы правительства за прошлый год. Предполагается, что глава региона подведет итоги завершившегося цикла реализации национальных проектов, расскажет о социальной поддержке жителей и экономическом развитии региона.

Мероприятие пройдет с участием сенаторов, депутатов Госдумы от Омской области, представителей регионального кабмина и других представителей общественно-политического истеблишмента региона.  