Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предприятие с 30-летней историей потерпело многомиллионные убытки.

В четверг, 17 июля, в ЕГРЮЛ изменен статус крестьянско-фермерского хозяйства из Азовского района Омской области. По данным «СуперОмска», предприятию присвоен статус банкрота. Конкурсное производство постановили открыть в отношении хозяйства Аркадия Гасса.

КФХ работает с 1992 года, расположено в деревне Сереброполье Азовского района и специализируется на выращивании зерновых культур.

Банкротное дело связано с убытками предприятия в 43 млн рублей в прошлом году. Иск с требованием банкротства на сумму 2,3 млн рублей зарегистрирован в конце прошлого года.

·Экономика/Бизнес

Предприятие с 30-летней историей потерпело многомиллионные убытки.

В четверг, 17 июля, в ЕГРЮЛ изменен статус крестьянско-фермерского хозяйства из Азовского района Омской области. По данным «СуперОмска», предприятию присвоен статус банкрота. Конкурсное производство постановили открыть в отношении хозяйства Аркадия Гасса.

КФХ работает с 1992 года, расположено в деревне Сереброполье Азовского района и специализируется на выращивании зерновых культур.

Банкротное дело связано с убытками предприятия в 43 млн рублей в прошлом году. Иск с требованием банкротства на сумму 2,3 млн рублей зарегистрирован в конце прошлого года.