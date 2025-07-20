Горожанин продал машину и стал беднее почти на миллион.

Омские следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На этот раз жертвой аферистов стал 69-летний житель Ленинского округа, который лишился всех своих сбережений и автомобиля.

Как стало известно полицейским, история обмана началась со звонка от якобы сотрудника маркетплейса, который сообщил о доставке некой посылки. Потерпевший удивился, поскольку ничего не заказывал. Но вскоре попался на крючок и даже продиктовал код из СМС.

Далее последовал типичный «развод»: к диалогу подключились лжесотрудник службы безопасности банка и даже «представитель ФСБ». Потом пенсионера убедили, что переданный код позволил мошенникам оформить доверенность на его автомобиль марки «Чери Тигго 3», и теперь транспортное средство находится под угрозой угона. Чтобы спасти машину, необходимо срочно продать иномарку, а вырученные деньги перевести на «специальный безопасный счет».

Пожилой омич послушно продал машину и перечислил неизвестным 510 тыс. рублей. Затем снял все средства с накопительного счета и также перечислил их мошенникам. Когда потерпевший попытался занять деньги у родственников, те распознали обман и остановили омича. Общий ущерб составил 900 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.