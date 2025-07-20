В Домодедово самолеты вылетели с опозданием.

Из-за ограничений в московских аэропортах, связанных с угрозой атак беспилотников, вновь парализовано движение самолетов из столицы в Омск и в обратном направлении.

Так, из московского аэропорта Шереметьево не смогли вылететь два ночных рейса, «Победы» и «Аэрофлота». В омском аэропорту судна должны были приземлиться в 4:25 и 4:40 соответственно.

Обратный рейс «Победы» на 5:10 задержан до 13:00. Борт «Аэрофлота» в Шереметьево задержан почти на 19 часов. Вместо 5:50 он вылетит ориентировочно в 0:30.

Полностью отменены два рейса «Аэрофлота» в Шереметьево, запланированные на 7:05 и 8:05.

Маршруты в Домодедово вылетели с часовым опозданием. Так, самолет на 6:30 отправился только в 7:30, а борт на 6:45 улетел в 7:48.