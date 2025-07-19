Омск-Информ
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·Происшествия

По данным полиции, ребенок перебегал проезжую часть.

Сегодня в 15:05 в Тюкалинске произошло ДТП с пострадавшим ребенком.

По информации полиции, водитель автомобиля «Рено-Логан», 64-летний мужчина, двигался по улице 2-я Северная и сбил пешехода – мальчика 2014 года рождения, который перебегал дорогу. Ребенок получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия, включая причины аварии, выясняются в ходе расследования.

Напомним, что вчера вечером в области произошло другое серьезное ДТП – водитель ВАЗа погиб после столкновения с двумя грузовиками.

Алексей Новиков
·Происшествия

По данным полиции, ребенок перебегал проезжую часть.

Сегодня в 15:05 в Тюкалинске произошло ДТП с пострадавшим ребенком.

По информации полиции, водитель автомобиля «Рено-Логан», 64-летний мужчина, двигался по улице 2-я Северная и сбил пешехода – мальчика 2014 года рождения, который перебегал дорогу. Ребенок получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия, включая причины аварии, выясняются в ходе расследования.

Напомним, что вчера вечером в области произошло другое серьезное ДТП – водитель ВАЗа погиб после столкновения с двумя грузовиками.

Алексей Новиков