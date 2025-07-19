Женщина доверилась «куратору» и оформила кредиты, чтобы вложить деньги в фиктивную биржу.

Полиция Тарского района расследует мошенничество, жертвой которого стала 36-летняя медсестра.

Женщина откликнулась на рекламу в интернете, обещавшую высокий доход от биржевых вложений. После регистрации на «инвестиционной платформе» с ней связались неизвестные и убедили оформить виртуальную карту в зарубежном банке и установить приложение на английском языке. Помощь в «торговле» оказывал куратор, имевший доступ к ее устройству через демонстрацию экрана.

Сначала медсестра перевела 8 тысяч рублей и якобы получила прибыль – около 4 тысяч, которую позволили вывести. Уверившись в «надежности» схемы, омичка сняла через «Госуслуги» самозапрет на кредиты и начала оформлять займы. За шесть дней она перечислила мошенникам 1 миллион 460 тысяч рублей. Осознав обман, потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также личности и местонахождение подозреваемых.