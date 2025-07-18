Сквер, посвященный Анатолию Тарасову, откроют перед дворцом спорта имени Евгения Шастина.
В следующую субботу, 26 июля, в Омске откроется сквер имени заслуженного тренера СССР по хоккею, основоположника отечественной хоккейной школы Анатолия Тарасова. Торжественная церемония состоится перед Ледовым дворцом спорта имени Евгения Шастина на проспекте Мира, 15.
Сквер создавался в рамках проекта «Наследие» НРОФ «Карелин-Фонд». Проект финансируется из внебюджетных источников, за счет добровольных взносов.
– Мероприятие является знаковым в спортивной и культурной жизни региона. Анатолий Тарасов, «отец русского хоккея с шайбой», оставил глубокий след в отечественном спорте, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Анатолий Тарасов внес огромный вклад в развитие российского хоккея, воспитав целое поколение олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Одним из значимых проектов тренера стал всероссийский турнир для юных хоккеистов «Золотая шайба», ставший основой подготовки будущих звезд большого хоккея.