Церемония прощания состоится завтра в Соборе Воскресения Христова.

Омская городская федерация футбола объявила о прощании с ветераном омского спорта Станиславом Аванесовым.Бывший президент футбольного клуба «Иртыш» и директор спорткомплекса «Красная звезда» скончался в среду, 16 июля, на 76-м году жизни.

Прощание с Аванесовым состоится в субботу, 19 июля, с 10 до 13:30 часов в Соборе Воскресения Христова по адресу: Партизанская, 16. Отпевание начнется с 11 часов.

Напомним, что в разные годы Аванесов занимал высокие посты, работая директором спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова, парка культуры и отдыха «Советский», а также спортивного комплекса «Красная звезда». Был президентом футбольного клуба «Иртыш», членом президиума Омской городской федерации футбола. По его инициативе был открыт футбольный музей в манеже спорткомплекса «Красная звезда».