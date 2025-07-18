Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадал и его пассажир. 

Вчера, 17 июля, в 20:00, в Кировском округе Омска произошло ДТП.

По предварительным данным, 21-летний водитель мопеда «Строк», следуя по улице Прииртышской в сторону улицы Любинской, не справился с управлением и съехал в кювет возле дома № 8а.

В результате аварии водитель и его 16-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы для обследования и лечения.

Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. 

Алексей Новиков
·Происшествия

Пострадал и его пассажир. 

Вчера, 17 июля, в 20:00, в Кировском округе Омска произошло ДТП.

По предварительным данным, 21-летний водитель мопеда «Строк», следуя по улице Прииртышской в сторону улицы Любинской, не справился с управлением и съехал в кювет возле дома № 8а.

В результате аварии водитель и его 16-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы для обследования и лечения.

Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. 

Алексей Новиков